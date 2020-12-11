Sason'da yağmur duası

Sason ilçesinde kuraklığın sona ermesi için cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı.

Sason ilçesinde kuraklığın sona ermesi için cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı.

Sason'da camilerde okunan cuma hutbesinde, "son zamanlarda en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Su gibi hazineye paha biçilemez. İhtiyacımızın fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Namazdan sonra Merkez Cami İmam Hatipi Feyzullah Bozkurt tarafından yağmur duası yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen