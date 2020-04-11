Sason'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Batman, Sason, Güncel

Sason'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik ağrıları olanların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilere de evde kitap desteği sağlıyor.

11.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:14
Sason'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik ağrıları olanların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarı çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilere de evde kitap desteği sağlıyor.

Sason Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı öncülüğünde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin 20 yaş altı gençlere kitap desteği sağladığını söyledi. Bozkurt, "Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamamanın yanı sıra, gittikleri evlerde bulunan 20 yaş altı olanlara da evde okumaları için kitap dağıtım hizmeti başlattı" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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