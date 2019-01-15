Sason'da 'Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı' Yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin konuşulduğu geniş kapsamlı toplantı yapıldı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, başkanlığında yapılan toplantıda, Batman Yeşilay Temsilcisi Şehmuz Yılmaz, tarafından uyuşturucu ve bağımlılık ile ilgili daha önce hazırladığı fotoğraf ve videolardan çeşitli örnekler göstererek katılımcılara sunum yaptı. Akabinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında konuşan Komiser Yardımcısı Mikail Karkacı, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için gösterilen çabaların tümünü Sason'da da gösterdiklerini belirti. Karkacı, kararlılıkla sürdürdükleri mücadele sonucunda ilçede uyuşturucu kullanımının en aza indirildiğini ifade ederek, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına İlçe Emniyeti olarak hiç taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda yapılan toplantıya, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin ile 67 köy ve mahalle muhtarı katıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA