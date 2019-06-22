Sason'da uyuşturucu şebekesine operasyon

Sason'da uyuşturucu şebekesine operasyon

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Sason'da uyuşturucu şebekesine operasyon

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada 3 kişinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz jandarma komutanlığı unsurları tarafından, Sason ilçesi mülki sınırları içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına yönelik Diyarbakır Silvan ve Batman Sason ilçelerinde 5 ayrı adreste eş zamanlı yapılan adli aramalarda 21 gram kubar esrar maddesi, 6 gram toz esrar maddesi, 42 gram kök kenevir bitkisi, 28 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Şüpheli 4 şahıs hakkında yapılan adli işlem sonucu 3 şüpheli şahıs çıkardıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.