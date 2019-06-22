Sason'da uyuşturucu şebekesine operasyon

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Operasyona ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada 3 kişinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz jandarma komutanlığı unsurları tarafından, Sason ilçesi mülki sınırları içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına yönelik Diyarbakır Silvan ve Batman Sason ilçelerinde 5 ayrı adreste eş zamanlı yapılan adli aramalarda 21 gram kubar esrar maddesi, 6 gram toz esrar maddesi, 42 gram kök kenevir bitkisi, 28 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Şüpheli 4 şahıs hakkında yapılan adli işlem sonucu 3 şüpheli şahıs çıkardıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA