Sason'da takı tasarım kursu sona erdi
Haberler » Güncel » Sason'da takı tasarım kursu sona erdi - Haber

Sason'da takı tasarım kursu sona erdi

Sason ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından İş-Kur desteğiyle açılan takı tasarım kursu sona erdi.

15.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:26
Sason'da takı tasarım kursu sona erdi

ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından İş-Kur desteğiyle açılan takı tasarım kursu sona erdi.

Çok Amaçlı Toplum Merkezinde 6 ay devam eden kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi.

Programa katılan İş-Kur Batman İl Müdürü Besim Eviz, bu kursların Sason'a ayrı bir renk kattığını belirterek, imkanlar ölçüsünde bu tür kursların bundan sonraki süreçte de devam etmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler