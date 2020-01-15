Sason'da takı tasarım kursu sona erdi
Sason ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından İş-Kur desteğiyle açılan takı tasarım kursu sona erdi.
Sason ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından İş-Kur desteğiyle açılan takı tasarım kursu sona erdi.
Çok Amaçlı Toplum Merkezinde 6 ay devam eden kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi.
Programa katılan İş-Kur Batman İl Müdürü Besim Eviz, bu kursların Sason'a ayrı bir renk kattığını belirterek, imkanlar ölçüsünde bu tür kursların bundan sonraki süreçte de devam etmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.