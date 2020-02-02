Sason'da siyer sınavı
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Sason'da siyer sınavı

Sason ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

02.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:42
Sason'da siyer sınavı

ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Platformu Vakfı Sason temsilciliği tarafından organize edilen sınava ilçede yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Vakfın Sason temsilcisi Bayram Çelik, ilçede sınavı 3 merkezde ve 4 kategoride yaptıklarını söyledi.

Sınava 602 öğrencinin katıldığını, sınavda dereceye giren öğrencilerin 18 Şubat'ta açıklanacağını dile getiren Çelik, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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