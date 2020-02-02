Sason'da siyer sınavı
Sason ilçesinde siyer sınavı yapıldı.
Sason ilçesinde siyer sınavı yapıldı.
Peygamber Sevdalıları Platformu Vakfı Sason temsilciliği tarafından organize edilen sınava ilçede yoğun ilgi olduğu belirtildi.
Vakfın Sason temsilcisi Bayram Çelik, ilçede sınavı 3 merkezde ve 4 kategoride yaptıklarını söyledi.
Sınava 602 öğrencinin katıldığını, sınavda dereceye giren öğrencilerin 18 Şubat'ta açıklanacağını dile getiren Çelik, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini söyledi.