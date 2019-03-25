Sason'da Sirk Gösterisi

Sason ilçesinde Uluslararası Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Projesi kapsamında sirk gösterisi yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, UNICEF ve Türkiye Kalkınma Vakfı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte arasında Malezya, Fransa, Almanya, İtalya ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeden gelen sirk görevlilerince gösteri sundu.

Koordinatörü Gültekin Çelik, proje kapsamında gittikleri il ve ilçelerde 60 Türk, 60 Suriyeli olmak üzere 120 çocuğa sirk hakkında eğitim verdiklerini de belirtti.

Kaynak: AA