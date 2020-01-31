Sason'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Sason'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

31.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:38
Sason'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

'ın ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yol taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanırken ekipler yolların açılması için çalışma başlattı.


Sason'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, su taşkınlarına neden oldu. Yoğun yağış nedeni ile cadde ve sokaklar ulaşıma kapanırken ekipler, yolların tekrar açılması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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