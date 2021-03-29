Sason'da seyirlik kar manzarası
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Sason'da seyirlik kar manzarası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sason'da seyirlik kar manzarasıBATMAN'ın Sason ilçesinde, doğa turizmini canlandırmak amacıyla geçen yıl kurulan Sevek Mesire Alanı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Sason'da seyirlik kar manzarası

BATMAN'ın Sason ilçesinde, doğa turizmini canlandırmak amacıyla geçen yıl kurulan Sevek Mesire Alanı, kar yağışıyla beyaza büründü. Asırlık çınar ağaçları ve çeşmelerin yer aldığı alana yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Batman'ın Sason ilçesinde geçen yıl Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ilçenin doğa turizmini canlandırmak amacıyla kurulan Sevek Mesire Alanı, kar yağışıyla beyaza büründü. Değirmen, bungalov ev, yürüyüş yolları, asırlık çınar ağaçları ve şelaleleriyle doğaseverlerin uğrak yeri olan alan, beyaz örütsüyle görsel şölen sundu.

Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası
Sason'da seyirlik kar manzarası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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