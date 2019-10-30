Sason'da şehit aileleri onuruna program

30.10.2019 18:38

Batman'ın Sason ilçesinde şehit aileleri onuruna program düzenledi.

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) tarafından ilçedeki bir tesiste gerçekleştirilen programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, şehit ailelerinin kendileri şehitlerin birer emaneti olduğunu ve her zaman onların yanında olacaklarını belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Demir ise şehit aileleri ile daha yakın olmak ve varsa sorunlarını dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ile kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA