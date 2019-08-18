Sason'da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Sason'da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Sason'da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralıBATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyü yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

18.08.2019 15:23
Sason'da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Sason'da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyü yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Binekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plaklı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 600 metre yuvarlanan aracı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kazada Halise Acet ve 10 gün önce askerden gelen Serkan Acet, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden olan yaralanan 3 kişi de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sason'da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
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