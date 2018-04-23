Sason'da Organ Bağışı Kampanyası

Sason Toplum Sağlığı Merkezince organ bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuran ekipler, vatandaşlara organ bağışının faydalarını anlattı.

Standı ziyaret eden Kaymakam Ökkeş Beyaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Organ bağışının önemine işaret eden Kaymakam Beyaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tedavileri organ ve doku nakliyle mümkün olan hastaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle organ ve doku naklinin önemi de artıyor. Bu konuda birçok çalışma yürütülüyor. Özellikle bilinçlenme yönünde organ bağışı insanın insana yapabileceği en büyük yardımdır ve caizdir."

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ruşen Ersöz de ilçe merkezi, köyler ve resmi kurumlarda organ bağışıyla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.