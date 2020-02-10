Sason'da okullar yarın da tatil edildi
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Sason'da okullar yarın da tatil edildi

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

10.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:44
Sason'da okullar yarın da tatil edildi

'ın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.


Sason Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Sason ilçesi genelinde 11 Şubat Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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