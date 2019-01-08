Sason'da Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Batman'ın Sason ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle merkez ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile olanlar da idari izinli sayılacaklar" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA