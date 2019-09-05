Sason'da okul güvenliği toplantısı
Batman'ın Sason ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.
Sason Kaymakam Vekili Osman Bilici başkanlığındaki toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.
Okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, güvenlik kameralarının çalışabilirliğinin kontrol edilmesi, okulların bulunduğu yerlerde açık sigara satışının önlenmesi, okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve benzeri yerlerin denetlenmesi kararlaştırdı.
Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan ve okul müdürleri katıldı.