Sason'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Sason'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Sason'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, 200 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirterek, özellikle köylerde okuyan, kitap temininde güçlük çeken çocuklara dağıtım yaptıklarını söyledi.
Atalay, Kur'an-ı Kerim temininde desteklerini esirgemeyen İstanbul Bayrampaşa Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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