Sason'da öğrencilere kitap ve Kur'an-ı Kerim desteği
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Sason'da öğrencilere kitap ve Kur'an-ı Kerim desteği

İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliği tarafından, Sason'da okullara ve Kur'an kurslarına Kur'an-ı Kerim ve yardımcı ders kitabı dağıtımı yapıldı.

23.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:14
Sason'da öğrencilere kitap ve Kur'an-ı Kerim desteği

İnsani Yardım Derneği Temsilciliği tarafından, Sason'da okullara ve Kur'an kurslarına Kur'an-ı Kerim ve yardımcı ders kitabı dağıtımı yapıldı.

Derneğin Sason temsilcisi Sabahattin Atalay, yaptığı açıklamada, 500 öğrenciye yardımcı ders kitabı, bin öğrenciye de Kur'an-ı Kerim ve dini kitap hediye ettiklerini belirtti.

Atalay, bu tür yardımların imkanlar ölçüsünde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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