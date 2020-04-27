Sason'da mezradaki karantina sona erdi
Sason ilçesinde bir mezra ve 3 adresteki karantina uygulaması sona erdi.
27.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:52
Sason ilçesinde bir mezra ve 3 adresteki karantina uygulaması sona erdi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İncesu Köyü Ağımlar Mezrası ve ilçe merkezindeki 3 ayrı adresteki vatandaşların sağlık kontrolünden geçirilerek herhangi bir olumsuz durumun olmadığı tespit edildiğinden karantina uygulamasına son verildiği belirtildi.
Sason'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
Kaynak: AA