Sason'da mezradaki karantina sona erdi Sason ilçesinde bir mezra ve 3 adresteki karantina uygulaması sona erdi.

Sason ilçesinde bir mezra ve 3 adresteki karantina uygulaması sona erdi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İncesu Köyü Ağımlar Mezrası ve ilçe merkezindeki 3 ayrı adresteki vatandaşların sağlık kontrolünden geçirilerek herhangi bir olumsuz durumun olmadığı tespit edildiğinden karantina uygulamasına son verildiği belirtildi.

Sason'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Kaynak: AA