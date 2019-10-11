Sason'da mevlit

11.10.2019 15:04

Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli iken evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Hadidi için mevlit programı düzenlendi.

Merkez Camisinde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu, İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, Kaymakam Abdullah Özadalı, Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA