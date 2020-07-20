Sason'da Mereto Dağı tırmanışı yapıldı Batman'ın Sason ilçesinde bölgenin en yüksek rakımlı yeri olan Mereto Dağı'na tırmanış yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde bölgenin en yüksek rakımlı yeri olan Mereto Dağı'na tırmanış yapıldı.

Sason Kaymakam Abdullah Özadalı, beraberinde Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, bazı kamu ve sivil toplum kurumu temsilcileri ile 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto'ya tırmandı.

Dağın zirvesinde bulunan Surp Asvadazin Meryem Ana Kilisesi'ni inceleyen Özadalı, Mereto Dağı'nın arıcılık ve turizm açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Zirveye yakın bir bölgeye daha önce yol açıldığını işaret eden Özadalı, "İnşallah en kısa zamanda bu kiliseyi de restore edip ışıklandıracağız. Doğaseverleri buraya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA