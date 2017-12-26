Sason'da 'Lise Öğrencilerini Topluma Kazandırma' Projesi

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Lise Öğrencilerini Topluma Kazandırma" projesi toplantısı yaptı.



Sason Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ökkeş Beyaz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve lise müdürleri katıldı. Sason Kaymakamlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada "2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Sason'da eğitim alan lise öğrencilerini topluma kazandırma amacıyla Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatılmıştır. Proje amacımız öğrencilere özel ilgi göstererek olumlu yönde davranış değişikliği oluşturmaktır. Proje kapsamındaki temel ilkelerimiz şu şekilde belirlenmiştir. Toplantı esnasında okullarımızdaki problemler ele alınarak çözüm yolları için fikir alışverişinde bulunuldu. 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışmaları tamamlanan proje kapsamındaki eksikliklerimizi görmek, fikir alışverişinde bulunabilmek, kapsamı genişleterek 2017-2018 eğitim öğretim yılında projeyi genişleterek uygulayabilmek için projemize eklenecek konular ve yapılacak etkinlikler, faaliyetler belirlenmiştir. Rehber öğretmenlerin çalışmalara başlaması için İlçe Kaymakamımız Ökkeş Beyaz talimat vermiştir. Ayrıca İlçe Kaymakamımız Ökkeş Beyaz, karşılaşılan istismar olayları üzerinde ehemmiyetle durulması gerektiğini ve bu konuda gereken tüm çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda talimat verdi. Bu konuda ilçemiz öğretmenlerinin de bilgilendirilmesi için İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte öğretmenlere 'İstismarla karşılaştıklarında yapılması gerekenler' konulu seminer verilmesi kararı alınmıştır. İstismar dışında madde bağımlılığı ve hırsızlık olayları konusunda da azami derecede dikkatli olunması ve konuların önemle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bu konu da tüm okul personelinin gereken hassasiyeti göstermesi için gerekli uyarılarda bulundu. Son olarak proje kapsamının güncellenmesi ve geliştirilmesi için rehber öğretmenlerin tekrar toplanarak faaliyet takviminin oluşturularak eyleme geçilmesi planlanmıştır" denildi. - BATMAN