Sason'da LGS sınavına hazırlık toplantısı
Sason ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda görevli salon başkanlarıyla toplantı yapıldı.
18.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:37
Sason ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda görevli salon başkanlarıyla toplantı yapıldı.
Sason Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur başkanlığında yapılan toplantıda, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavı kapsamında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda sınav güvenliği ve pandemi sürecinden dolayı alınan hijyen tedbirleri görüşüldü.
Toplantıya, emniyet ve jandarma güvenlik koordinatörleri ve salon başkanları katıldı.
Kaynak: AA