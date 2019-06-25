Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

Batman'ın Sason ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda gelecek ay köylere yapılacak yatırımların programı görüşüldü, köylerin genel ihtiyaçları ile yatırım talepleri ve yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: AA