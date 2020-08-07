Sason'da koronavirüs önlemleri Sason ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve alınacak tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Sason ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve alınacak tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması, aykırı durumlara müsaade edilmemesi, düğün sahibinin, gelen misafirlere verilmek üzere davetli sayısının iki katı kadar maske bulundurması zorunluluğu getirildi.

Düğün organizasyonunda davetlilere verilecek kapalı su dışında her türlü yemek ve ikram yasaklandı, organizasyonlar 2 saati geçmeyecek, açık alanda ve kurallara riayet edilecek şekilde yapılması kararı alındı.

Ayrıca, her türlü taziye yasaklandı.

Kaynak: AA