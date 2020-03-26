Sason'da korona virüs önlemleri kapsamında hijyen denetimleri arttırıldı Batman'ın Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretiminin yapıldığı ve satıldığı işletmelere denetimlerde bulunarak iş yerlerinin korona virüs salgınına karşı alınması gereken hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Batman'ın Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretiminin yapıldığı ve satıldığı işletmelere denetimlerde bulunarak iş yerlerinin korona virüs salgınına karşı alınması gereken hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçede korona virüs hastalığına karşı tedbirlerini artırmaya yönelik yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmeleri uyaran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş ve beraberinde bulunan denetim ekipleri, hijyen, maske ve eldiven konusunda çalışanları uyardı. Denetimde maske ve eldiven takmanın önemine değinen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, "İşletmelere, personellerin sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven, maske ve bone kullanımlarının önemli olduğunu belirttik. Dezenfekte yapmalarını, ellerini sürekli yıkamalarını, işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmaları gerektiğini anlattık. Ayrıca müdürlüğümüzce bastığımız korona virüse karşı alınacak tedbirleri içeren broşürlerimizi dağıttık. Bazı işletmelerimizde kişisel hijyene önem verilmediğini gördük. Eksiklikleri olan işletmelerin eksikliklerini tamamlamaları konusunda uyarıda bulunduk" dedi.

Denetimlerde ekipler ayrıca, işletmeler için hazırladıkları gıda işletmelerinde korona virüs için alınacak 10 tedbirin yer aldığı broşürleri dağıtarak, işletmelerin bu broşürleri asmalarını ve broşürde yer alan ikazlara uymalarını istedi. - BATMAN

Kaynak: İHA