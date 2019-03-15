Sason'da Kış Çileği Proje Toplantısı

Sason ilçesinde kış aylarında da çilek üretimi yapmak amacıyla kış çileği proje toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kış aylarında ilçede çilek üretiminin devam etmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Özadalı, proje ile bölgenin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan ilçede kış aylarında serada damlama sulama sistemiyle çilek üretiminin kesintisiz yılın 12 ayında yapılmasını amaçladıkların söyledi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aktaş, Çilek Üreticileri Birliği üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA