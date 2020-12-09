Sason'da kış

Sason ilçesine bağlı köylerde yüksek kesimlerde karların yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

İlçede 2 bin 983 rakımlı Mereto Dağı civarında bulunan köylerde yüksek kesimlerde yağan karla güzel görüntüler meydana geldi.

Köylerde oluşan güzel manzaraları çekmek için Batman'dan Sason ilçesine geldiklerini belirten fotoğrafçı Tarhan İrtem, "Kasım ve aralık ayı başında güz mevsiminde Sason rengarenk olmuş. Yüksek kesimlere yağan karla manzara daha da güzel. Fotoğrafseverleri buraya fotoğraf çekmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen