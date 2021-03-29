Sason'da karla mücadele çalışmaları
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Sason'da karla mücadele çalışmaları

Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel
Sason'da karla mücadele çalışmaları

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, kar nedeniyle kapanan 50 köy ve mezra yolundan 47'sinin yürütülen çalışma ile ulaşıma açıldığını belirtti.

Yıldız, Bayramlar, Yakabağ ve Çakırpınar köylerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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