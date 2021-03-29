Sason'da karla mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel
Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, kar nedeniyle kapanan 50 köy ve mezra yolundan 47'sinin yürütülen çalışma ile ulaşıma açıldığını belirtti.
Yıldız, Bayramlar, Yakabağ ve Çakırpınar köylerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen