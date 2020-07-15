Sason'da İdlib şehidi Bağatur'un kabrine ziyaret Sason'da İdlib şehidi Cuma Bağatur'un kabri ziyaret edildi.

Sason'da İdlib şehidi Cuma Bağatur'un kabri ziyaret edildi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü münasebetiyle İdlib'te şehit olan Bağatur'un Erdemli mahallesinde bulunan kabristanı ziyaret eden ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, mezarın başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devletin selamati için canlarını veren şehitleri unutmayacaklarını belirterek, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA