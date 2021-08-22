Sason'da husumetli aileler barıştırıldı
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Sason'da husumetli aileler barıştırıldı

Sason'da husumetli aileler barıştırıldı
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin'in katılımıyla ilçeye bağlı Kaşyayla köyünde yaşayan ve aralarında husumet bulunan Acet ve Haykır ailenin barıştırılması için barış yemeği verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Şahin, toplum hayatının, örf, adet, gelenek, görenek ve hukuk gibi bir takım kuralları olduğunu söyledi.

Bu kuralların toplum hayatının gerekleri olarak ortaya çıktığını belirten Şahin, "İnsanın yaradılışından bu yana diğer insanlarla arasındaki sorunları çeşitli yollarla çözüme kavuşturdu. Bazen gelenek göreneklerle, bazen büyükler aracıyla, bazen de hukuka başvurarak aramızdaki sorunları hallediyoruz. Bazen de istenmeyen olaylar meydana gelebiliyor. Bu köyümüzde yaşanan olayın ardından iki aile arasından meydana gelen husumetin büyümemesi ve çok hayırlı iş için bugün burada bir aradayız" dedi.

Şahin, ailelerin barışarak husumeti sona erdirmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Barış yemeğibe Kaymakam Samet Serin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Aydemir, kanaat önderleri ve aileler katıldı.

Sason'da husumetli aileler barıştırıldı
Sason'da husumetli aileler barıştırıldı
Sason'da husumetli aileler barıştırıldı
Sason'da husumetli aileler barıştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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