Sason'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
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Bitlis, Batman, Sason, 3. Sayfa

Sason'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

10.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:13
Sason'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis il sınırında bulunan Sason ilçesine bağlı Bayramlar köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 günlük temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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