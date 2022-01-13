Sason'da heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı
AA / Metin Özmen - Haberler | Güncel
Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kaşyayla grup köy yolu ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kaşyayla grup köy yolu ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.
Kaşyayla-Koçkaya köyleri arasındaki dağlık kesimde meydana gelen heyelan nedeniyle 10 köy ve bağlı mezraların kullandığı grup köy yolu geçici olarak ulaşıma kapandı.
Sason Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, heyelanın ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirterek, yürütülen çalışma ile yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade etti.
AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri
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