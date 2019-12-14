Sason'da gümüş işlemeciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu

14.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:32

Batman'ın Sason ilçesinde ÇATOM bünyesinde İŞKUR destekli açılan gümüş işlemeciliği ev hanımları ve ilçedeki işsiz gençler için yeni gelir kapısı oldu.



Sason'da yıllar önce birçok ailenin geçim kaynağı olan gümüş işlemeciliğini yeniden canlandırmak ve ilçedeki ev hanımları ile işsiz gençlere yeni ekmek kapısı aralamak için ÇATOM merkezinde açılan gümüş işlemeciliği kursunda 25 kişinin çalıştığını belirten ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, çalışan kursiyerlerin mesleği öğrenmenin yanında İŞKUR tarafından günlük 30 lira para kazandığını ifade etti. Bozkurt, "İlçemizde yıllarca birçok ailenin gelir kapısı olan gümüş işlemeciliği artık unutulmaya yüz tutmuştu. İŞKUR müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmelerin ardından ÇATOM merkezimizde kaymakamımız Abdullah Özadlı'nın talimatıyla gümüş işlemeciliği atölyesini kurduk. Usta öğreticilerimizin vereceği eğitimin ardından ustalaşacak olan kursiyerlerimiz, istemesi halinde kendilerine atölyeler açabilecek, ya da merkezimizde çalışmaya devam ederek daha fazla gelir elde edebilirler. Bu Kursumuz sayesine birçok ev hanımı ve gencimiz para kazanarak meslek sahibi olacak. Bu atölyenin kurulumunda bizleri destekleyen Kaymakamımız Abdullah Özadlı ve İŞKUR müdürü Besim Eviz'e çok teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA