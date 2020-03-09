Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği
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Sason, Güncel

Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği

Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği düzenlendi.

09.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:36
Sason'da

Sason'da "Gel kitap konuşalım" etkinliği düzenlendi.

Sason Yunus Emre Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte "Başarıda arkadaş seçimi" kitabının kritiği yapılarak, kitap hakkında görüş alışverişi yapıldı.


Amaçlarının ilçede kitap okumayı yaygınlaştırmak, düzenli kitap okumak ve kitaplar hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirten proje grubundan sınıf öğretmeni Gönül Tosuner, bu bağlamda ilk etkinliklerini yaptıklarını bundan sonra da aralıklı olarak bu etkinliklere devam edeceklerini söyledi.


Alparslan Ana okulu Müdürü Elif Belge Kara da proje kapsamında farkındalık oluşturmak için ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde kitap okuma etkinlikleri yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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