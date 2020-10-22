Sason'da "Fırçanı Kap Gel" Projesi

Sason ilçesinde Fırçanı Kap Gel Projesi başladı.

Sason ilçesinde Fırçanı Kap Gel Projesi başladı.

Sason Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilk olarak boyanan okullara Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin de eşlik etti.

Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve öğretmenler ile Örenağıl Taşlıca Mezrası İlkokulu giden Şahin, fırçasını alarak öğretmenlerleokul boyadı.

Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, bu kampanyanın diğer köy okullarında da devam edeceğini belirterek, "Öğrencilerin okullarına karşı aidiyet duygusunu oluşturmak, öğrencilerin ve eğitimcilerin başarılarında öğrenme ve öğretme isteklerinde olumlu yönde katkı sağlamak, çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak, dostluğun ve arkadaşlığın önemini kavratmak amacıyla proje uygulamaya geçirildi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen