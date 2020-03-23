Sason'da "evde kal, dua et" kampanyası
Batman'ın Sason ilçesinde "evde kal, dua et" kampanyası düzenlendi.
23.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:58
Batman'ın Sason ilçesinde "evde kal, dua et" kampanyası düzenlendi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce başlatılan kampanya kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Dernek başkanı Mutalip Çelik, koronavirüs tedbirlerinden dolayı vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapıldığını hatırlatarak, bu kapsamda virüsten vatandaşların korunması amacıyla ilçe genelinde mahallelerde, köylerde okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını yaptıklarını aktardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA