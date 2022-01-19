Sason'da eğitime kar engeli - Haberler
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Sason'da eğitime kar engeli

Sason'da eğitime kar engeli
AA / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir mağduriyete yer vermemek amacıyla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar kapsamında engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri

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