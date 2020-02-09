Sason'da eğitime kar engeli
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Sason'da eğitime kar engeli

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

09.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:51
Sason'da eğitime kar engeli

'ın ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.


Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti. - BATMAN

Kaynak: İHA
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