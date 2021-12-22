Sason'da doğum sancısı tutan kadına 7 saat sonra ulaşıldı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sason'da doğum sancısı tutan kadına 7 saat sonra ulaşıldı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Sağlık

Sason'da doğum sancısı tutan kadına 7 saat sonra ulaşıldı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 bin 721 rakımlı Sultana Dağı eteklerinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saat süren...

Sason'da doğum sancısı tutan kadına 7 saat sonra ulaşıldı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 bin 721 rakımlı Sultana Dağı eteklerinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saat süren zorlu mücadelenin ardından ulaştı.

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde doğum sancıları tutan S.T., isimli kadına sağlık ekipleri zorlu 7 saatlik karla mücadelenin ardından hastaya ulaştı. Hasta yakınları, S.T.'nin sancılarının tutmasıyla yola çıktı. Sağlık ekipleri, 2 kilometre yol yürüdükten sonra yolda karşılaştıkları hastanın doğum yaptığını ve bebekle durumlarının kötü olduğuyla karşılaştı. Yolda yapılan ilk müdahalelerin ardından S.T., Sason Devlet Hastanesine yetiştirildi.

S.T. ve ailesi, çocuklarına 112 sağlık ekibinde görevli personelin ismi 'Ayfer' bıraktı.

Sason'da doğum sancısı tutan kadına 7 saat sonra ulaşıldı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi

Sason'da doğum sancısı tutan kadına 7 saat sonra ulaşıldı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi

Sason'da doğum sancısı tutan kadına 7 saat sonra ulaşıldı, bebeğe sağlıkçının ismi verildi

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title