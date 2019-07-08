Sason'da devlet hastanesi temel atma töreni

Batman'ın Sason ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı.

Mevcut Sason Devlet Hastanesinin yanında 34 milyon lira bütçe ile inşa edilecek hastane için düzenlenen törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, bugünün Sason halkı ve kendileri için mutlu bir gün olduğunu söyledi.

"Sason'un çok ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırımın temelini atıyoruz. 34 milyon liralık önemli bir yatırım. Yatırımların kısıtlı olduğu bir dönemde böyle bir yatırım kolay değil." diyen Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, inşaatın çok hızlı şekilde tamamlanacağını ve kısa sürede hizmete ulaşılacağını aktararak, "Sağlık yatırımlarımız devam ediyor. İl merkezinde de devam eden yatırımlarımız var. Birkaç yıl içerisinde Batman inşallah çok nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de Sason'un kendileri için her zaman öncelikli bir ilçe olduğunu belirtti.

"Malumunuz ekonomik tedbirlerden dolayı yeni yatırımlar öncelenmiyordu. Devam eden yatırımların bitirilmesi için çalışılıyor." ifadelerini kullanan Özdemir, Sason için hastane inşasının önemine değindi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Sason halkına daha kaliteli daha modern sağlık hizmeti sunmak adına 50 yataklı devlet hastanesinin temelinin atıldığını belirtti.

Pamukçu, "Hastanemizde 15 poliklinik, yoğun bakım servisleri, bunun dışında palyatif bakım servisleri ve ameliyathaneler olacaktır. Bunun yanı sıra iki diş hekimliği polikliniğimizde hizmet verecektir. Bu şekilde hem Sason merkezimizde yaşayan vatandaşlarımıza hem de çevre illerden gelen vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışmalarımız devam edecektir." şeklinde konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve vatandaşlar katıldı.

Törenin adından Kozluk'taki Kaplıca Taşlıdere Aile Sağlık Merkezinin de açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA