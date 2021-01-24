Sason'da çocuklara mont ve bot hediye edildi
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Sason'da çocuklara mont ve bot hediye edildi

24.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:20
Sason'da çocuklara mont ve bot hediye edildi

Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çocuklara bot ve mont hediye edildi.

Sason Şehit Aileleri, Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çocuklara bot ve mont hediye edildi.

Dernek Başkanı Mutalip Çelik, kaymakamlık desteğiyle temin ettikleri mont ve botları çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Çelik, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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