Sason'da Çilek Hasadı Başladı

Batman'ın Sason ilçesinde çilek hasadı başladı.

Kendine has aroması ile bilinen ve ilçe genelinde yaklaşık bin dönümlük alanda yetiştirilen çilek, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Kavaklı Köyü Muhtarı Ömer Basut (72), çilekle birlikte ilçedeki çiftçinin gelirinde artış olduğunu söyledi.

10 yıl öncesine kadar tütün ekimi yaptıklarını belirten Mehmet Tahir Basutlu ise, artık tütün yerine çilek yetiştirdiklerini aktardı.

3 yıldır çilek ektiğini vurgulayan Basutlu, "Hayvan gübresi kullanıyoruz, diğer illerden gelip buradan çilek alıyorlar. Çilek bu yıl verimi biraz düşük. Kilosunu 4 liradan satıyoruz." dedi.

Günlük 50 lira yevmiye ile çilek toplayan işçi Onur Doğan, 5 çocuğu ile tarlada çalışarak para kazandığını söyledi.