Sason'da çalılıklar arasında mahsur kalan atlar kurtarıldı
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Sason'da çalılıklar arasında mahsur kalan atlar kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde çalılıklar arasında mahsur kalan atlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

23.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:43
Sason'da çalılıklar arasında mahsur kalan atlar kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde çalılıklar arasında mahsur kalan atlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sason ilçesi merkezindeki Demet Evler Mahallesinde çalılıklar arasında sıkışan atları gören çevredeki vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediyesi ekipleri, mahsur kalan 6 atı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yaptıkları 3 saatlik çalışmayla atları mahsur kaldıkları çalılıklardan çıkararak doğaya bıraktı.

Çevredeki vatandaşlar, atları kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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