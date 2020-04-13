Sason'da bir bina karantinaya alındı Batman'ın Sason ilçesinde bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı İncesu köyü ile ilçe merkezinde Emek ve Orta Mahalledeki iki binaya ek olarak Yeşilova Mahallesinde bulunan bir binanında korona virüs salgını dolayısıyla karantina uygulanmasına alındığı belirtildi. Açıklamada "İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA