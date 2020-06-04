Sason'da bir apartman karantinaya alındı
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Sason'da bir apartman karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde bir apartman, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason'da bir apartman karantinaya alındı
04.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:02

Batman'ın Sason ilçesinde bir apartman, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bir bir apartmanda korona virüs vakası görülmesi üzerine kontrol amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlçemiz Yeni Mahalle'de 1 adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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