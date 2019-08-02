Sason'da başarılı idarecilere başarı belgesi

Sason ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev süresini tamamlayan başarılı idarecilere başarı belgesi verildi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı düzenlenen törende, Erdemli Ortaokulu Müdürü Fatih Tekdemir, Sason Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Göktaş, Yunus Emre İlkokulu Müdürü Orçun Gürge ve Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Seval Gürge'ye başarı belgesi verdi.

Özadalı, iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde, sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde gösterdikleri üstün gayret ve özveri gösteren, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeli tebrik ettiğini belirtti.

Kaynak: AA