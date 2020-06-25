Sason'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Sason'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
25.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:00
Sason'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından merkezi ile Yücebağ Beldesi arasındaki köylerde asfaltlama çalışmalarının başladığını söyledi.
Özadalı, Dereköy, Aydınlık ve Gürgünli-Yuvarlar'da asfalt serimin sürdüğünü aktararak, bu sayede köylere ulaşımın kolaylaşacağını kaydetti.
Kaynak: AA