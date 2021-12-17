Sason'da asfalt çalışması

Sason ilçesinde eski Sason Kozluk yoluna beton asfalt yapıldı.

Yol çalışmasını inceleyen Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, eski Sason Kozluk yolunun Yeni Mahalle ve Yaylatepe Mahallesi arasındaki kısmını beton asfalt yaptıklarını söyledi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların çamur ve tozdan kurtarmak, evlerine sağlıklı ulaşmalarını sağlamak için canla başla çalıştıklarını kaydeden Yavuz, ilçede yol çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Yavuz, "Hamdolsun söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Vatandaşlar da yol çalışması için belediye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri

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