Sason'da 68 Güvenlik Korucusu Uzmanlığa Başvurdu

Batman'ın Sason ilçesinde 68 güvenlik korucusunun, uzman çavuşluğa geçiş yapmak için başvuruda bulunduğu bildirildi.



Sason Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Cahit Taşdemir, güvenlik korucularından uygun şartları taşıyan 68 kişinin uzman olabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.



Güvenlik korucularının kırsalda askerle şehir merkezlerinde polisle birlikte görev yaptığını belirten Taşdemir, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birçok haklara kavuştuklarını ifade etti.



Taşdemir, bu haklardan birinin de uzmanlığa geçiş imkanı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şartları tutması halinde ve yapılacak mülakatlardan başarılı olmaları durumunda uzmanlığa, astsubaylığa ve hatta subaylığa bile geçiş yapabilecek. İlk etapta yaşları tutan 28 yaşın altında olan korucularımızdan 68 tanesi uzman olmak için başvuruda bulundu. Bu arkadaşlarımız uzman olması halinde kendi ilçelerinde görev yapacak. Araziyi çok iyi bilen bu arkadaşlarımız, çok başarılı görevlerde yer alacak. Üstlenecekleri her türlü görevi başarıyla tamamlayacaklarına olan inancım tamdır."