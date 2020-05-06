Sason'da 270 aileye ipek böceği larvası dağıtıldı

Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan 270 aileye ipek böceği larvası dağıtıldı.

Sason ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan 270 aileye ipek böceği larvası dağıtıldı.

Sason Koza Birlik Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, ipek böceği yetiştiriciliğinin ilçede her geçen yıl yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Sason'da 8 yıl önce Karşıyaka Mahallesinde bir evle başladıkları ipek böceği yetiştiriciliğinin her geçen yıl artarak geçen yıl 140 aileye ulaştığını ifade eden Aktaş, ipek böceği yetiştiriciliğine devletin destek sağlamasıyla bu yıl Batman'da 270 aileye ipek böceği larvası dağıttıklarını bildirdi.

Aktaş, "Yaklaşık 35 ile 40 gün iyi bakılırsa bir paket larvadan 40 kilogram koza elde etmek mümkün. Çok iyi kazancı var. Biz ilçemizde yaygınlaştırdığımız ipek böceği yetiştiriciliğini tüm bölgeye yaymayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Abdullah Özadalı'ya ve koza birlik başkanlığına çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA